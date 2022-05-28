Работу боевых экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8 показали на видео

Российская авиация в ходе специальной операции на Украине выполняет боевые задачи по демилитаризации соседней страны. Телеканал «Звезда» показал видео с работой экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ, именуемых «Аллигатор» и «Терминатор».

На кадрах видно, как воздушная техника несется близко к земле, нанося удары сверхточными ракетами по вражеской инфраструктуре. После успешного выполнения миссии российские летчики возвращаются на базу.

Минобороны показало на видео работу самоходных артиллерийских установок «Малка», которые способны атаковать на расстоянии до 50 километров снарядами весом более 100 килограммов.

Ведомство также опубликовало видео с запуском крылатой ракеты Р-500 комплексом «Искандер-К» по позициям украинских нацистов.

Российские военные главенствуют не только на земле и в воздухе, но и в море. Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Баренцевом море сняли на видео.