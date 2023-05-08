Важное 08 мая 2023, 18:42 Работу блоков на Запорожской АЭС приостановят Балицкий: работу реакторов ЗАЭС приостановят, чтобы избежать провокаций ВСУ РИА «Новости»

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Работу блоков на Запорожской атомной электростанции приостановят, чтобы избежать провокаций со стороны украинских боевиков. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, националисты уже приступили к сбросу воды с плотин.

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«Из-за этого уровень воды поднялся до 17,08 метра в Каховском водохранилище. Нам прекрасно известно, что это провокация, поэтому атомные реакторы пока что приостановлены. Пятый реактор сейчас в горячем резерве», — сказал он.

Балицкий отметил, что работу энергоблоков приостановили, в частности, из-за непредсказуемости действий со стороны ВСУ.

Ранее врио губернатора заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. По его словам, командование боевиков скапливает живую силу и технику в лесополосах рядом с регионом.