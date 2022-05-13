Работу артиллерии Народной милиции ДНР в районе Авдеевки сняли на видео

Отряды Народной милиции ДНР при поддержке российских военных продолжили продвижение на Авдеевском направлении. Работу артиллеристов народной республики в районе Авдеевки сняли на видео.

Силы НМ ДНР наносят удары по огневым точкам, технике и личному составу ВСУ. Используются и другие виды вооружения. При этом, как подчеркнули в Народной милиции, цели определяются максимально точно, для огневого поражения работает корректировка с воздуха.

Один из военнослужащих отметил, что они неоднократно пресекали работу украинских диверсантов.

Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы жилых районов городов, сел и поселков ДНР. Накануне ВСУ в очередной раз нанесли удар по городу Ясиноватая из крупнокалиберной артиллерии ВСУ. В результате были разрушены 17 домов частного сектора города, среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.