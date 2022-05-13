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    13 мая 2022, 08:47

    Работу артиллерии Народной милиции ДНР в районе Авдеевки сняли на видео

    Народная милиция ДНР показала видео работы артиллерии в районе Авдеевки

    Александр Иванов

    Отряды Народной милиции ДНР при поддержке российских военных продолжили продвижение на Авдеевском направлении. Работу артиллеристов народной республики в районе Авдеевки сняли на видео.

    Силы НМ ДНР наносят удары по огневым точкам, технике и личному составу ВСУ. Используются и другие виды вооружения. При этом, как подчеркнули в Народной милиции, цели определяются максимально точно, для огневого поражения работает корректировка с воздуха.

    Один из военнослужащих отметил, что они неоднократно пресекали работу украинских диверсантов.

    Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы жилых районов городов, сел и поселков ДНР. Накануне ВСУ в очередной раз нанесли удар по городу Ясиноватая из крупнокалиберной артиллерии ВСУ. В результате были разрушены 17 домов частного сектора города, среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.