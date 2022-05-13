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    13 мая 2022, 15:35

    Работу артиллерии ДНР по позициям ВСУ под Авдеевкой сняли на видео

    Народная милиция ДНР показала обстрел позиций ВСУ под Авдеевкой

    Анатолий Минкин

    Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики обстреляли из различных видов артиллерийского оружия огневые позиции боевиков украинской армии под Авдеевкой. Видео с места событий появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

    Боевики ВСУ заняли позиции в районе промзоны города Авдеевка, откуда вели обстрел городов республики. Для прекращения атаки бойцы ДНР открыли огонь из самоходных артиллерийских установок и реактивной системы залпового огня «Град».