Работу «Ахмата» по зачистке жилых районов Рубежного показали на видео

Бойцы чеченского подразделения спецназа «Ахмат» проводят активную зачистку жилых районов населенного пункта Рубежное в Луганской Народной Республике. Видео с действиями силовиков показал Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

На кадрах видно, как бойцы аккуратно перемещаются по дворам жилых домов и проверяют каждый угол. После этого они поднимаются на этажи и проверяют каждую квартиру.

Также они напомнили местному жителю о необходимости предать земле тело одной из умерших женщин, обнаруженное в квартире.

«Город Рубежное — наш частный сектор зачищается. В ближайшее время мирные жители смогут вернуться домой», — заявил один из командиров отряда.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Рубежное находится под полным контролем, бойцы продолжают проводить зачистку подвалов жилых домов от бандеровцев*.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.