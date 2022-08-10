Работники лисичанских электросетей насмерть подорвались на мине

В лесополосе под Лисичанском подорвались работники местного района электросетей (РЭС). Два энергетика погибли, одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила в соцсетях пресс-служба МЧС ЛНР.

Сотрудники Лисичанского РЭС днем 9 августа на служебном УАЗ объезжали территорию вдоль лесополосы и осматривали состояние высоковольтных линий электропередач. Вблизи поселка городского типа Смоляниново в 26 километрах от Лисичанска они наехали на противотанковую мину.

Водитель и мастер погибли на месте, им было 53 и 48 лет. Тяжелые травмы получил 41-летний электромонтер. У него диагностировали термические ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей площадью 80% поверхности тела и ожоговый шок.

«Проезжавшая мимо бригада скорой медицинской помощи доставила его в Новоайдарскую многопрофильную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение Луганской республиканской клинической больницы», — сообщили спасатели.