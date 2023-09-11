Спецоперация 11 сентября 2023, 09:10 Работино превратилось для ВСУ во второй Артемовск Рогов: запорожское село Работино стало вторым Артемовском для ВСУ РИА «Новости»

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Село Работино, расположенное в Запорожской области, стало превращаться во второй Артемовск для ВСУ. Российские военные ликвидировали в этом населенном пункте наиболее боеспособные подразделения противника, сообщил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На смену бахмутской мясорубке пришла работинская. Наступали — веселились, проиграли — прослезились», — высказался Рогов.

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Так он охарактеризовал действия ВСУ на Ореховском направлении, после того как Работино стало местом «утилизации» боеспособных подразделений и резервов украинской армии.

Рогов указал, что основные бои в Запорожской области переместились на линию Работино — Вербовое.

Ранее Вооруженные силы России за сутки, 7 сентября, отразили 14 атак противника в районах Вербового и Работина. Также российские подразделения уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и американскую систему М777.