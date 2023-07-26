Спецоперация 26 июля 2023, 14:23 Работали в бронежилетах. Военные медики провели уникальную операцию бойцу в зоне СВО Минобороны РФ: военные медики ВДВ провели уникальную операцию бойцу в зоне СВО

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С передовой южного фланга в отдельный медицинский отряд Тульских десантников доставили бойца с чудом не разорвавшимся в левой ноге 30-мм боеприпасом. Военные хирург провели сложнейшую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Для проведения этой очень опасной операции военным медикам пришлось работать в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов», — передали в ведомстве.

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Сначала хирурги исследовали место ранение при помощи 3D-проекции. Сама операция продлилась почти три часа, но медикам удалось извлечь боеприпас. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает, он восстанавливается.

«Это было волнительно. Снаряд — вещь опасная, он мог детонировать. Нас удивило, что человек себя абсолютно спокойно чувствовал с таким огромным снарядом в бедре. <…> Вызывали саперов, они провели с нами инструктаж, как правильно работать с боеприпасом, что можно трогать, а что нельзя», — рассказал начальник хирургического отделения.

Поэтому хирургическую обработку раны проводили очень аккуратно, извлекли снаряд, положили его в специальную емкость. Как отметил медик, когда бойцу показывали снимок, тот даже не верил, что такой огромный снаряд мог поместиться у него в ноге.

В Минобороны России отметили, что военные медики каждый день героически проводят сложнейшие операции, рискую собственной жизнью и спасая чужую.