Спецоперация 01 августа 2023, 21:07 «Работали на свой страх и риск». Командир танка «Алеша» — о бое против бронеколонны ВСУ Командир танка «Алеша» заявил, что в бое против ВСУ экипаж действовал на свой страх и риск РИА «Новости»

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Командир танка «Алеша» гвардии капитан с позывным Ласка заявил, что у них была одна задача в бою с украинской бронеколонной — победить. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы работали на свой страх и риск, решения все принимал я. Все, что видели, то уничтожалось. Задача была — уничтожить», — подчеркнул командир.

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По его словам, первый вражеский танк бойцы заметили, когда сами шли на первый отход. Ласка попросил наводчика быть наготове. Как только танк ВСУ появился в прицеле, его ликвидировали одним выстрелом. Командир признался, что за три захода «Алеша» зачистил технику противника.

Сам бой произошел еще в июне. Ласка заверил, что с коптера сражение выглядит совсем по-другому, потому что обзор из танка очень ограничен. Экипаж «Алеши» шокировали кадры боя. Но если бы бойцы знали, что их ждет, все равно не сдались и пошли вперед, констатировал Ласка.

В Сеть просочилось видео сражения. На кадрах «Алеша» один уничтожил восемь единиц бронтехники ВСУ в районе села Новоайдаровка в Запорожской области.

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж отечественного танка.