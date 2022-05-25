«Работают блестяще». Путин отметил успехи десантников и пехоты в ходе спецоперации

Президент Владимир Путин назвал блестящей работу российских десантников при выполнении спецоперации на Украине. При этом он заявил, что в закреплении боевых успехов важную роль играет пехота.

«Десантники работают блестяще, но без пехоты никуда. Без пехоты невозможно, все успехи закрепляет пехота», — сказал глава государства во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка.

В медицинском учреждении Путин пообщался с раненными на поле боя военнослужащими. Он прошелся по нескольким палатам, где узнал о здоровье и службе пациентов. У некоторых мужчин президент поинтересовался, продолжат ли они службу после выписки. После каждого такого вопроса Путин получал утвердительный ответ.

«Когда выпишусь, вернусь товарищам помогать, там остались у меня», — заявил один из пациентов.

Российский лидер призвал молодого человека не спешить и поправляться. Также президент поблагодарил военнослужащих за работу, пожелал им скорейшего выздоровления и удачи. Во время визита в госпиталь Путина сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу.