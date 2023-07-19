19 июля 2023, 12:04
Работающих в зоне СВО сотрудников МЧС могут наделить статусом ветерана боевых действий
Куренков: спасателям в зоне СВО нужно присвоить статус ветерана боевых действий
Работающие в зоне спецоперации сотрудники МЧС могут получить статус ветерана боевых действий, заявил глава ведомства Александр Куренков. Тему он поднял, выступая на правительственном часе в Совфеде, сообщил ТАСС.
По словам Куренкова, министерство ставит себе задачу по определению статуса ветерана боевых действий для сотрудников МЧС, которые участвуют в аварийно-спасательных работах в зоне СВО.
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В начале марта этого года правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам, которые принимают участие в спецоперации.
Документ подтвердит статус и право на льготы. Выдавать его будут в военкоматах по месту постановки на воинский учет или месту жительства. Добровольцу нужно будет подать соответствующее заявление.
Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, приняли в ноябре 2022 года.
МЧС РФ
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