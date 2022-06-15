Работа ЗРК «Оса-АКМ» в зоне спецоперации попала на видео

ВС России активно применяют зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» в зоне спецоперации на Украине. Командир дивизиона рассказал телеканалу «Звезда» о применении установки. Кадры работы ЗРК «Оса-АКМ» опубликовали в Telegram.

«Основная задача — прикрытие своих войск от воздушного противника. В частности, от беспилотных летательных аппаратов», — рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона.

На кадрах видно, как установка ЗРК прицеливается. Для этого используется локационная часть. Для выполнения боевой задачи ЗРК размещают в открытом поле. Далее следует выстрел. По какой именно цели был нанесен удар, журналисты не уточнили.

Командир зенитно-ракетного дивизиона также отметил удобство использования «Осы-АКМ». Если для преодоления водоемов на других ЗРК нужны понтонные переправы, то этой установке требуется лишь пологий спуск.

Также он сообщил, что активность беспилотников за последнее время снизилась. ВСУ начали избегать использования такой авиации в районах дислокации российских ЗРК.