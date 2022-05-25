Работа вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ попала на видео

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВС России уничтожили опорные пункты украинских вооруженных сил в рамках спецоперации. Кадры с их работой показало Минобороны РФ.

Летчики армейской авиации совершили боевые вылеты и выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам подразделений ВСУ, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на министерство.

Российские военные наносили авиаудары с расстояния более пяти километров. В ведомстве сообщили об уничтожении бронетехники и пунктов управления подразделений ВСУ.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями являются денацификация и демилитаризация соседней страны. Путин подчеркнул, что нужно остановить продолжавшийся восемь лет геноцид и издевательства над людьми, живущими в Донбассе.