Работа саперов в Харьковской области попало на видео

Минобороны показало видео разминирования освобожденных населенных пунктов Харьковской области инженерными подразделениями Западного военного округа. Ролик появился на сайте и в соцсетях оборонного ведомства.

По его данным, саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий.

«Ежедневно военные инженеры ЗВО обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин», — сообщили в Минобороны.

В комментариях к видео пользователи соцсетей заявили, что саперы проводят «героическую работу», и поблагодарили их за мужество, отвагу и самоотверженност ь при защите населения от националистов.

Ранее работу саперов в Харьковской области уже снимали на видео.