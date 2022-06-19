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    19 июня 2022, 08:22

    Работа саперов в Харьковской области попало на видео

    Минобороны показало разминирование освобожденной территории Харьковской области

    Оксана Кириллова

    Минобороны показало видео разминирования освобожденных населенных пунктов Харьковской области инженерными подразделениями Западного военного округа. Ролик появился на сайте и в соцсетях оборонного ведомства.

    По его данным, саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий.

    «Ежедневно военные инженеры ЗВО обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин», — сообщили в Минобороны.

    В комментариях к видео пользователи соцсетей заявили, что саперы проводят «героическую работу», и поблагодарили их за мужество, отвагу и самоотверженност ь при защите населения от националистов.

    Ранее работу саперов в Харьковской области уже снимали на видео.