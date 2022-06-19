Работа саперов в Харьковской области попало на видео
Минобороны показало разминирование освобожденной территории Харьковской области
Минобороны показало видео разминирования освобожденных населенных пунктов Харьковской области инженерными подразделениями Западного военного округа. Ролик появился на сайте и в соцсетях оборонного ведомства.
По его данным, саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий.
«Ежедневно военные инженеры ЗВО обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин», — сообщили в Минобороны.
В комментариях к видео пользователи соцсетей заявили, что саперы проводят «героическую работу», и поблагодарили их за мужество, отвагу и самоотверженност ь при защите населения от националистов.
Ранее работу саперов в Харьковской области уже снимали на видео.