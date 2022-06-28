Работа самоходной установки «Тюльпан» в ДНР попала на видео

Оружие, которое способно разрушить самые мощные укрепления, появилось на вооружении у артиллеристов в ДНР. Эта техника оказалась у отдельной гвардейской артбригады особого назначения «Кальмиус». Речь идет о работе самоходной установки «Тюльпан». Об этом сообщила газета «Известия».

Калибр «Тюльпана» — 240 миллиметров — самый большой. «Тюльпан» выпускает мины весом от 120 до 237 килограммов на расстояние до 20 километров. Сейчас это орудие находится в распоряжении бригады «Кальмиус». Она появилась в 2014 году, когда ополченцы захватили несколько трофейных орудий.

«У нас было несколько Д-30… „Грады“… Благодаря нашим ветеранам, которые прошли Афганистан, мы их осваивали „с колес“, на ходу учились… и вот теперь такая техника у нас», — вспомнил замкомандира артбригады особого назначения «Кальмиус» Стив.

Бойцы сейчас применяют орудия более серьезного характера. Учебные стрельбы идут боевыми боеприпасами, однако навеска пороха минимальная — видно, куда падают мины. Необходимо попасть в 50-метровый квадрат.