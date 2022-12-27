Спецоперация 27 декабря 2022, 09:57 Работа новейшего беспилотника «Орлан-30» на передовой попала на видео Канал «Звезда» показал видео работы новейшего беспилотника «Орлан-30» в зоне СВО

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Телеканал «Звезда» показал на видео работу новейшего беспилотника «Орлан-30» на спецоперации. Летательный аппарат развивает скорость свыше 150 километров в час, может висеть в воздухе до пяти часов и «видеть» в темноте. Все это помогает российской армии выяснить точные координаты расположения живой силы и техники противника, скорректировать цели и нанести высокоточный удар.

«Орлан-30» оснащен прибором ночного видения и тепловизором. Сборка конструкции для его запуска занимает всего несколько минут. Если коптеры выполняют тактические задачи, сопровождают артиллерию или работу конкретных штурмовых групп, то беспилотник выполняет стратегическую разведку.

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«На эту птичку опирается не только артиллерия, не только пехота, но и также штаб. Данные подаются в штаб, где происходит обработка информации, так называемая декодировка», — рассказал изданию техник расчета беспилотника «Орлан».

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«Орлан-30» тяжелее своего предшественника «Орлана-10»: в новом беспилотнике больше аппаратуры.

Съемочная группа «Звезды» запечатлела работу расчета беспилотника во время штурма одного из ключевых населенных пунктов. По данным разведки, российская армия в результате этого заняла еще ряд кварталов.