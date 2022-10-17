Работу метро остановили в Харькове | 360°

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Работу метро остановили в Харькове

РИА «Новости»: в некоторых районах Харькова пропал свет

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В Харькове не работает метро, в некоторых районах города пропал свет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена», — написали в официальном Telegram-канале.

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Об отключении света в некоторых районах города украинскому изданию «Страна.ua» сообщили местные жители.

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Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» подтвердил, что во всех районах города нарушена подача электричества и воды.

Утром 17 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели на объектах энергетической инфраструктуры.

Ранее генеральный директор энергетического оператора Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Днепре и Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии. В свою очередь глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко рассказал, что после ракетного удара в области произошел сильный пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

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