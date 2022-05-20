Работа «Градов» в зоне спецоперации России на Украине попала на видео

Вооруженные силы России используют расчеты систем залпового огня РСЗО «Град» в зоне спецоперации на Украине. Минобороны поделилось видео боевой работы установок. Их опубликовал RT в Telegram-канале.

Кадры показали полный цикл работы РСЗО. Сначала установки заправляют ракетами. Позже расчет выезжает на место выполнения боевой задачи.

Установку расположили в земляном рве. Перед выполнением боевой задачи экипаж получает задание. После военнослужащие выполняют прицельную настройку установки.

«Реактивные системы ведут огонь снарядами калибром 122 миллиметра по артиллерийским и минометным батареям ВСУ, командным пунктам и позициям националистов», — уточнили авторы Telegram-канала RT.

Также на видео попал момент выпуска ракет. Боеприпасы вылетали поочередно. Где именно выполнялась боевая задача, журналисты не уточнили. Также не сообщается цель, по которой вел огонь попавший на видео РСЗО.