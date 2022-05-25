Рабочее место командира националистов на «Азовстали» сняли на видео

Рабочее место одного из командиров националистического подразделения «Азов»* в катакомбах металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе показали на видео, его опубликовал телеканал «Звезда».

Журналисты обнаружили командирский стол, на нем стояла лампа, а также лежал подготовленный противогаз.

«Здесь есть канцелярия, здесь же азовцы* питались. Здесь же противогаз, похоже, террористы готовились ко всему», — сообщил корреспондент.

Российские военные полностью освободили территорию завода «Азовсталь» 20 мая.

По данным российского Минобороны, всего металлургический комплекс покинули 2439 националистов.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что выявленных среди военных нацистов доставят в Донецк, где их ждет трибунал.

Ранее Народная милиция ДНР показала на видео брошенные националистами катакомбы «Азовстали».

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.