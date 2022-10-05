Пыточную тюрьму нацбатальона «Айдар» обнаружили в ЛНР | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Пыточную тюрьму нацбатальона «Айдар» обнаружили в ЛНР СК сообщил об обнаружении пыточной тюрьмы нацбатальона «Айдар» на территории ЛНР

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Недалеко от села Половинкино ЛНР обнаружили пыточную тюрьму украинского нацбатальона «Айдар», сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Сотрудники ведомства допросили бывших узников, которые рассказали об издевательствах противника.

«В период их нахождения в плену батальона „Айдар“ там содержалось не менее 30 задержанных, как минимум семь человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты. Целью боевиков в том числе являлось получение выкупа», — рассказали в СК.

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Следователи провели осмотр территории. Теперь они устанавливают личности бойцов «Айдара», причастных к похищениям и пыткам людей. В ведомстве подчеркнули, что для восстановления разрушенных зданий на территории ЛНР и ДНР потребуется не менее 211 миллиардов рублей.

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Ранее правоохранители в Донецкой Народной Республике завершили расследование в отношении 18 военнослужащих «Айдара». Республиканская прокуратура передала материалы дела в суд. По данным следствия, задержанные совершали действия, направленные на насильственный захват власти в ДНР.

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