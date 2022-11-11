Спецоперация 11 ноября 2022, 10:27 Пытались спрятаться в водосточной трубе, но погибли. Появилось видео с боем с ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости» показало бой 1-й Славянской бригады ДНР против ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Столкновение первой Славянской бригады Донецкой Народной Республики с засевшими в водосточной трубе бойцами Вооруженных сил Украины засняли на беспилотник. РИА «Новости» показало кадры боя на Авдеевском направлении.

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Штурмовая группа второй бригады узнала, что в трубе прячется противник, и решила подобраться к этому месту. Военные друг за другом вдоль спуска подошли к водостоку. Это заметил украинский солдат и начал стрелять.

Он попытался сделать вид, что контролирует ситуацию. Но на кадрах видно, что в трубе всего два человека. Военные из ДНР открыли огонь. Сначала погиб сослуживец того, кто стрелял из трубы. Он попытался вести огонь с двух сторон и укрываться от пуль телом, но тоже умер — в трубу забросили гранату.

Первая отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада является тактическим соединением Народной милиции ДНР. Ранее ведомство показало в своем Telegram-канале, как ее артиллеристы разбили снарядами калибром 152 миллиметра пункт временной дислокации ВСУ. Они работали одновременно с пехотой.