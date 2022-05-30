Служба безопасности Украины устраивала пытки в аэропорту Северодонецка. Местный житель Валерий Дашкевич рассказал РИА «Новости» о методах работы спецслужбы.

Житель села Муратово попал в списки неблагонадежных людей сразу после майдана. Он стал одним из организаторов референдума о независимости ЛНР и поддержал связи с ополченцами. Сначала в село пришли разведчики украинских силовиков, потом они сами. На основании доносов мужчину и других активистов в декабре 2014 года схватили и отвезли в аэропорт. Их приковали наручниками к батареям в автомобильных боксах, где раньше стояли пожарные машины и другая техника.

Пытали электричеством. Делали «водопой» — вставляли в рот лейку и лили воду, пока она не заполняла весь желудок. Били металлическими палками с набалдашником из тряпок

Избивали по туловищу, не нанося смертельных ударов. Тело пленника из-за гематом было фиолетово-желтым. Валерия Дашкевича отпустили только после подписания признания в том, что он был «террористом, сепаратистом и предателем родины», а также обещания сотрудничать с СБУ. Воплощать последнее в жизнь не пришлось — бывшие товарищи ради безопасности перестали с ним общаться.

Аналогичная пыточная была оборудована СБУ в аэропорту Мариуполя. Под содержание заключенных выделили помещение, где в мирное время ходили пассажиры. Обстановку импровизированной тюрьмы показали журналисты.