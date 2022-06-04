«Пыталась сказать слово „мама“». Девушка рассказала о преждевременных родах под обстрелами в ДНР

Дочь Натальи из Волновахи родила во время обстрелов. У Вероники начались преждевременные роды, после которых ее отвезли в больницу Донецка. Наталья не смогла поехать к ней из-за работы и попросила корреспондента «360» навестить Веронику в больнице. Там мы познакомились с ней и маленькой Миланой.

Наталья попросила передать своей дочери в Донецке памперсы. Молодая мама встретила в больнице с девочкой на руках. Вероника назвала дочку Миланой.

Вероника подтвердила, что из-за обстрелов у нее начались преждевременные роды.

«Я, честно говоря, не помню [как прошли роды], мне дали снотворное и через час я уже была в реанимации», — сказала она.

Веронике сделали кесарево сечение. Девочка родилась с весом 2,250 килограмма. Две недели она еще побыла в больнице.

«Приехала домой. Она то набирала вес, то теряла», — сообщила она.

Милана уже говорит слово «мама».

«Я с ней играла сидела. Она смеется. И пыталась сказать слово „мама“. Не именно четко, но я поняла», — рассказала она.