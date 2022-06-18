ПВО ВС России за сутки лишили ВСУ самолета Су-25 и вертолета Ми-24

За последние сутки установки противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России прицельно ударили по принадлежащим ВСУ самолету Су-25 и вертолету Ми-24. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Полный текст его выступления опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики» — сообщил Конашенков.

Также в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России сообщил, что за последние сутки ВС РФ выполнили ряд других боевых задач. В частности, ракетные и артиллерийские подразделения уничтожили более 310 националистов. Также ВС России перехватили четыре ракеты «Точка-У» и сбили восемь беспилотников.

Кроме того, с помощью высокоточных ракет воздушного базирования ВС России прицельно поразили 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ.