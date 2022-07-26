ПВО сработало над Херсоном и Мелитополем из-за атаки ВСУ. Видео

ВСУ атаковали Мелитополь и Херсон. Системы ПВО отражают удары украинских националистов. На кадрах, снятых военкором Юрием Котенком, слышен звук разрывающихся снарядов.

Котенок опубликовал видео из Мелитополя в своем Telegram-канале. Серия взрывов прогремела и в Херсоне, добавили «Известия».

Информации о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступало.

В СК РФ зафиксируют новые данные об обстрелах украинскими националистами населенных пунктов Донбасса в рамках расследования уголовных дел.

Вечером 26 июля украинские боевики ударили 122-миллиметровыми снарядами по Горловке и Михайловке. Командование ВСУ также приказало заминировать окрестности Артемовска — небольшие населенные пункты, где живут мирные люди.