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    26 июля 2022, 23:09

    ПВО сработало над Херсоном и Мелитополем из-за атаки ВСУ. Видео

    Военкор Котенок показал работу ПВО над Мелитополем

    Александра Ломейко

    ВСУ атаковали Мелитополь и Херсон. Системы ПВО отражают удары украинских националистов. На кадрах, снятых военкором Юрием Котенком, слышен звук разрывающихся снарядов.

    Котенок опубликовал видео из Мелитополя в своем Telegram-канале. Серия взрывов прогремела и в Херсоне, добавили «Известия».

    Информации о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступало.

    В СК РФ зафиксируют новые данные об обстрелах украинскими националистами населенных пунктов Донбасса в рамках расследования уголовных дел.

    Вечером 26 июля украинские боевики ударили 122-миллиметровыми снарядами по Горловке и Михайловке. Командование ВСУ также приказало заминировать окрестности Артемовска — небольшие населенные пункты, где живут мирные люди.