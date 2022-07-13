Только 2% украинских РСЗО долетают до территории ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24». Запись эфира он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ регулярно обстреливают территорию ЛНР из различного вооружения: «Градов», HIMARS и ряда других установок. Однако лишь малая часть этих снарядов долетает до изначальных целей.

«Работу местных систем ПВО сложно приукрасить или преуменьшить», — отметил Марочко.

По его словам, ракеты сбиваются еще в небе. Однако осколки снарядов иногда падают на территорию населенных пунктов. Марочко отметил, что небо республики закрыто от ударов противника. Таким образом он прокомментировал недавний удар украинской армии по территории Луганска.

ВСУ обстреляли столицу ЛНР из американских РСЗО HIMARS в ночь на 13 июля. Об этом сообщил RT. В результате обстрела к северу от Луганска возник крупный пожар, который сопровождался звуками взрывов. Местные СМИ отметили, что незадолго до этого сработала система ПВО.