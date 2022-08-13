ПВО России за последние сутки уничтожила четыре БПЛА ВСУ в зоне спецоперации на Украине

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили несколько атак ВСУ по территории Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказал он.

По его словам, это произошло около населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области.

Также Конашенков рассказал, что ВСУ открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Херсонской области. Однако российские системы ПВО смогли сбить в воздухе четыре таких снаряда.

Кроме того, ВСУ лишились пусковой установки РСЗО HIMARS около Краматорска. По словам Конашенкова, это произошло в ходе выполнения боевых задач силами оперативно-тактической и армейской авиации России, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ.