ПВО России за последние сутки уничтожила четыре БПЛА ВСУ в зоне спецоперации на Украине
Минобороны сообщило, что ПВО РФ сбила четыре снаряда HIMARS около Новой Каховки
За последние сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили несколько атак ВСУ по территории Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказал он.
По его словам, это произошло около населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области.
Также Конашенков рассказал, что ВСУ открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Херсонской области. Однако российские системы ПВО смогли сбить в воздухе четыре таких снаряда.
Кроме того, ВСУ лишились пусковой установки РСЗО HIMARS около Краматорска. По словам Конашенкова, это произошло в ходе выполнения боевых задач силами оперативно-тактической и армейской авиации России, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ.