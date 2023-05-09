Спецоперация 09 мая 2023, 14:43 ПВО России сбила украинский самолет Су-25 Минобороны: ПВО России сбила самолет Су-25 ВСУ РИА «Новости»

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Средства российской противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Воздушное судно противника уничтожили в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области. Кроме того, за сутки средства ПВО перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также одну тактическую ракету «Точка-У».

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ВСУ лишились 10 беспилотных летательных аппаратов. Российские военные уничтожили вражеские беспилотники в районах населенных пунктов Голиково (ЛНР), Спорное (ДНР), Ремовка (Запорожская область), а также Новая Маячка и Белозерка (Херсонская область).

Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 419 самолетов ВСУ, 230 вертолетов, 4052 беспилотника, свыше 420 ЗРК, 9046 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1090 боевых машин РСЗО, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также более 10 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.