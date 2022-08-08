ПВО России сбила за сутки 7 украинских БЛА и 19 снарядов

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили семь беспилотных летательных аппаратов Украины и 19 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой Народной Республики, Брвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня „Хаймарс“ в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области», — перечислил представитель военного ведомства.

Также, по его информации, в воздухе были перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» над Харьковской и Херсонской областями.

Ранее сообщалось, что украинские войска попытались ударить по Мелитополю, но российская система ПВО перехватила все ракеты. Всего в сторону города летели две ракеты.