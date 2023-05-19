Спецоперация 19 мая 2023, 09:22 ПВО России сбила четыре беспилотника над Крымом Глава республики Аксенов: силы ПВО сбили четыре беспилотника на севере Крыма РИА «Новости»

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Российские силы ПВО в ночь на 19 мая сбили четыре дрона на севере Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Аксенов попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Накануне, 18 мая, в Крыму подорвали грузовой состав, с рельсов сошли несколько вагонов с зерном. Движение поездов временно остановили. Взрыв на железной дороге назвали провокацией. Украинские спецслужбы могли приурочить диверсию ко Дню памяти депортированных народов.