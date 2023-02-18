Спецоперация

18 февраля 2023, 14:51

ПВО России перехватила в зоне спецоперации выпущенные ВСУ ракеты HIMARS

Минобороны сообщило о сбитых украинских ракетах HIMARS в зоне спецоперации

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили выпущенные украинскими военными три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 11 беспилотников, запущенных по населенным пунктам. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Под ударами ракет и беспилотников оказались село Лиман Второй в Харьковской области, села Меловатка, Голиково, Рубежное, Червонопоповка, Коломыйчиха и поселок Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике, а также село Геройское в Херсонской области.

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С начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли

385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотника, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и бронированных машин, 1028 машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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