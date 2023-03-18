Спецоперация 18 марта 2023, 18:21 ПВО России перехватила 15 украинских снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» Минобороны: ПВО России перехватила 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган» РИА «Новости»

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Российская противовоздушная оборона перехватила 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Смерч» и «Ураган» за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, „Смерч“ и „Ураган“», — сказал он.

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Также российские силы ликвидировали девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, а также Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.

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По словам Конашенкова, российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и технику противника в 107 районах. На Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки отечественных войск ликвидированы до 120 бойцов Вооруженных сил Украины, добавил представитель Минобороны.