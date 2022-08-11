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    11 августа 2022, 10:31

    Комплексы ПВО России отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС

    Власти Запорожья сообщили об успешном отражении всех атак на АЭС

    Глеб Гладков

    Российские комплексы ПВО отразили за эту ночь и утро все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

    Комплексы ПВО России отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС

    «В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены», — написал он.

    Рогов также заверил, что Украина, бесспорно, готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС.

    «В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — сказал он в эфире Первого канала.

    Ранее Владимир Рогов назвал слухи о минировании АЭС атакой против России. По его словам, СМИ выдало за минирование перемещение техники войск радиационной, химической и биологической защиты.