Комплексы ПВО России отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС

Российские комплексы ПВО отразили за эту ночь и утро все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены», — написал он.

Рогов также заверил, что Украина, бесспорно, готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС.

«В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Владимир Рогов назвал слухи о минировании АЭС атакой против России. По его словам, СМИ выдало за минирование перемещение техники войск радиационной, химической и биологической защиты.