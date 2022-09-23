Российские ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ — Минобороны РФ | 360°

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Российские ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ — Минобороны РФ

Представитель Минобороны Конашенков: российские ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ

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Средства противовоздушной обороны России сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Также ПВО уничтожили 42 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

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Все это происходило в районах Новой Каховки, Миролюбовки, Томарина, Новорайска, Беляевки, Брускинское, Крещеновки, Чкалова Херсонской области. Кроме того, российские силы работали в Любимовке Запорожской области, населенных пунктах Триполье, Владимировка, Харцызск, Горное, Новоалександровка, Терны, Красная Поляна, Евгеновка в ДНР.

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«В районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также „Ольха“», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине удалось уничтожить 2054 беспилотных летательных аппарата, 298 самолетов, 155 вертолетов, 376 зенитных ракетных комплексов, а также 5077 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5794 единицы специальной военной автомобильной техники и 3410 орудий полевой артиллерии и минометов.

Минобороны РФ

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