ПВО ЛНР сбила украинские ракеты «Ураган»

Расчеты ПВО ЛНР сбили ракеты «Ураган», которые ВСУ выпустили по территории республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«19 июня, в 03:00, ВСУ с направления населенного пункта Верхнекаменка обстреляли территорию ЛНР, применив реактивную систему залпового огня БМ-27 „Ураган“», — сказали они.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, снаряды были уничтожены в воздухе. Это удалось сделать с помощью республиканских расчетов ПВО. В ведомстве отметили, что фрагменты ракет упали в Стаханове, Ирмине и Кировске. В этих населенных пунктах осколки повредили ряд жилых домов, школу и объекты городской инфраструктуры.

Степень разрушений пока не уточнена. Также представительство ЛНР в СЦКК не сообщило о жертвах и пострадавших среди мирного населения в результате разлета осколков сбитых ракет.