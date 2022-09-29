Путина попросили дать дагестанцам отсрочку от мобилизации | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

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Viber Путина попросили дать дагестанцам отсрочку от мобилизации Советник муфтия Гамзатова попросила Путина дать дагестанцам отсрочку от мобилизации РИА «Новости»

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Президента России Владимира Путина попросили дать жителям Дагестана отсрочку от частичной мобилизации, с этой просьбой к главе государства обратилась советник муфтия региона Айна Гамзатова. Свое обращение она опубликовала в Telegram-канале.

В качестве обоснования отсрочки она сообщила, что Дагестан четко выполнил поставленный план по мобилизации исходя из объявленных министром обороны РФ Сергеем Шойгу цифр в 300 тысяч военнослужащих.

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«Три тысячи дагестанцев из трехмиллионного населения республики уже находятся на передовой, среди них немало героев. Хотим предложить вам дать нам отсрочку от мобилизации», — говорится в тексте обращения к президенту.

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Гамзатова пообещала, что в случае удовлетворения прошения в учебных центрах региона в ближайшие полгода подготовку пройдут многие дагестанцы, которых затем можно будет отправить в зону специальной операции.

«Просим Вас рекомендовать инструкторов, которые за полгода подготовят настоящих воинов», — попросила советник муфтия.

Ранее в Сети появился фейк о том, что частичную мобилизацию в Дагестане отменили из-за беспорядков, однако «360» опроверг его.

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