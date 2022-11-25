Спецоперация 25 ноября 2022, 20:13 Путин заверил, что Россия добьется своих целей в спецоперации Путин: Россия добьется своих целей в спецоперации, несмотря на усилия противников

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Россия, вне всяких сомнений, добьется поставленных целей в спецоперации на Украине, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих в Ново-Огареве. Он отметил, что страна сделает это, несмотря на усилия противников.

«А мы, как вы правильно сказали, как здесь все говорят, должны добиваться своих целей. И добьемся, вне всяких сомнений», — сказал президент.

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По его словам, противники активно работают в информационном поле. Они побуждают людей к деструктивным действиям и стараются обесценить благородный порыв — защиту мирного населения в Донбассе. Военные и добровольцы напрямую борются с врагом, но он успел проникнуть в информационную сферу, пояснил президент.

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Путин подчеркнул, что в интернете расплодилось много фейков и недостоверной информации. Ложь стали использовать в качестве оружия, которым научились эффективно вести борьбу. Российский лидер призвал не доверять всему, что транслируют в интернете.