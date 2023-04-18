Спецоперация 18 апреля 2023, 08:41 Путин заслушал доклад командующего группировкой войск «Днепр» Президент Путин в штабе «Днепр» заслушал доклад командующего группировкой войск Telegram

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Группировка войск «Днепр» в ходе специальной военной операции занимает оборону. Об этом командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич доложил президенту России Владимиру Путину, сообщил ТАСС.

«Группировка „Днепр“ занимает оборону в соответствии с распоряжением», — сказал Макаревич.

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Российский лидер Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он приехал в Херсонскую область впервые. В штабе глава государства и заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Владимир Путин также посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, это тоже произошло впервые. Пресс-служба Кремля сообщила, что обе поездки президента заранее не готовились.