Важное 21 июля 2023, 13:22 Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления Путин: ВСУ понесли потери в десятки тысяч человек в попытках контрнаступления РИА «Новости»

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Украинская армия понесла потери в десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. Об этом в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

«Украинские военные в ходе попыток контрнаступления понесли потери в десятки тысяч человек. Мобилизационный ресурс Украины истощается», — сказал он.

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По словам главы государства, на Украине медленно и постепенно приходит отрезвление от нынешней ситуации, в том числе меняется общественное мнение и в Европе.

«Нынешний киевский режим ради продления своего существования готов пойти на все, им плевать на свой народ», — добавил президент.

Также Путин отметил, что Западу уже не хватает своего пушечного мяса, поэтому он начал задумываться о поляках и литовцах.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин доложил главе государства, что Польша намерена разместить свои войска на территории Западной Украины.