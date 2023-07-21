21 июля 2023, 13:22
Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Путин: ВСУ понесли потери в десятки тысяч человек в попытках контрнаступления
Украинская армия понесла потери в десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. Об этом в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.
«Украинские военные в ходе попыток контрнаступления понесли потери в десятки тысяч человек. Мобилизационный ресурс Украины истощается», — сказал он.
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По словам главы государства, на Украине медленно и постепенно приходит отрезвление от нынешней ситуации, в том числе меняется общественное мнение и в Европе.
«Нынешний киевский режим ради продления своего существования готов пойти на все, им плевать на свой народ», — добавил президент.
Также Путин отметил, что Западу уже не хватает своего пушечного мяса, поэтому он начал задумываться о поляках и литовцах.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин доложил главе государства, что Польша намерена разместить свои войска на территории Западной Украины.
ВСУ
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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