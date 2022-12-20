Спецоперация 20 декабря 2022, 13:45 Путин заявил об исключительных примерах храбрости на передовой СВО Путин: российские военные показывают исключительные примеры храбрости на передовой СВО РИА «Новости»

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Солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы на передовой спецоперации показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что такие люди особенно важны в это непростое, но значимое время.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов», — отметил глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

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Путин подчеркнул, что участники СВО проявили себя и внесли вклад в развитие страны. Президент обратил внимание, военнослужащих, проявивших особую доблесть в ходе решения боевых задач, удостоили высшей награды — звания Героя России.

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«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что российские бойцы вносят свой вклад, чтобы на новых территориях страны налаживалась мирная жизнь.