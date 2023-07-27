Спецоперация 27 июля 2023, 15:17 Путин заявил об активизации боевых действий ВСУ на Запорожском направлении Президент Путин: ВСУ активизировались на Запорожском направлении, но успеха не достигли РИА «Новости»

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ВСУ существенно активизировали боевые действия в зоне проведения спецоперации, заявил президент Владимир Путин. По его словам, основные события развернулись на Запорожском направлении, сообщили «Известия».

Глава государства отметил, что боестолкновения проходят в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

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«Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», — рассказал Владимир Путин.

Он уточнил, что украинские военные применили большое количество бронетехники — 50 единиц, из которых 26 танков и 13 бронемашин уничтожили российские войска. Президент добавил, что более половины пораженных машин записали на свой счет военнослужащие вышеназванных подразделений.

«Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел», — отметил Путин.

ВСУ попытались организовать наступление в районе села Работино в Запорожской области, но потерпели неудачу, сообщили в Минобороны. Там добавили, что в атаке задействовали до трех батальонных тактических групп украинской армии.