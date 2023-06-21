Спецоперация 21 июня 2023, 15:55 Путин заявил о сохранении потенциала ВСУ Президент Путин заявил о готовности украинских войск к новым атакам за счет резервов РИА «Новости»

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Украинские войска несут огромные потери в ходе контрнаступления, но свой потенциал пока не исчерпали. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в распоряжении армии противника еще остались значительные резервы.

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«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить», — заявил Путин отвечая на вопрос о возможностях ВСУ.

Российский лидер подчеркнул, с момента начала контрнаступления украинские войска потеряли 678 бронированных машин и 245 танков в ходе столкновений. Президент России отметил, что среди уничтоженной техники оказалась и западная техника, полученная Украиной.

Он добавил, что сейчас на линии соприкосновение относительное затишье, потому что дальнейшие поражения приведут к полной утрате боеспособности сил противника.