Важное 23 июля 2023, 11:46 Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ Президент Путин заявил, что контрнаступления ВСУ провалилось РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. Его слова привел ТАСС.

«Оно есть, но провалилось», — сказал глава государства, отвечая на утверждение Лукашенко об отсутствии контрнаступления со стороны ВСУ.