23 июля 2023, 11:46
Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ
Президент Путин заявил, что контрнаступления ВСУ провалилось
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. Его слова привел ТАСС.
«Оно есть, но провалилось», — сказал глава государства, отвечая на утверждение Лукашенко об отсутствии контрнаступления со стороны ВСУ.
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Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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