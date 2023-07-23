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23 июля 2023, 11:46

Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

Президент Путин заявил, что контрнаступления ВСУ провалилось

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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. Его слова привел ТАСС.

«Оно есть, но провалилось», — сказал глава государства, отвечая на утверждение Лукашенко об отсутствии контрнаступления со стороны ВСУ.

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Владимир Путин

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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