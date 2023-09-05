Спецоперация 05 сентября 2023, 15:56 Путин заявил о необходимости предоставить равные права всем участникам СВО Путин: бойцы СВО и их семьи должны получить все меры поддержки РИА «Новости»

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Равные права необходимо предоставить всем без исключения участникам спецоперации. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

Речь идет о кадровых военных, добровольцах и мобилизованных россиянах. Всем им должен быть предоставлен статус ветеранов боевых действий, отметил российский лидер. По его словам, бойцы СВО и их семьи должны быть обеспечены всеми мерами поддержки.

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«Все геройски сражаются, а семьи участников СВО должны быть обеспечены всем необходимым», — сказал Путин.

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян ранее заявил об активном росте мер поддержки для контрактников и их семей. Над этим трудится специальная рабочая группа под руководством секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.