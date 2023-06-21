Спецоперация 21 июня 2023, 17:21 Путин заявил о качественной работе авиации в зоне спецоперации Путин заявил, что российские летчики безукоризненно работают в зоне СВО РИА «Новости»

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Российская военная авиация безукоризненно проявила себя в зоне специальной операции, демонстрируя профессионализм и мастерство. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявил президент Владимир Путин.

«Авиация в зоне специальной операции работает очень хорошо. Штурмовая, армейская и фронтовая — очень хорошо. Летчики работают безукоризненно, средства поражения хорошие», — сказал он.

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Путин отметил, что пехотные подразделения на поле боя «всегда ждут» авиацию.

«И эти ожидания, как правило, оправданы», — добавил глава государства.

Ранее российский лидер заявил, что украинские войска несут большие потери на поле боя в зоне спецоперации. По его словам, после начала контрнаступления ВСУ лишились 245 танков и 678 бронированных автомобилей.

Также Путин подчеркнул, что украинские боевики поняли, что у них нет никаких шансов против российских подразделений.