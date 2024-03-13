Спецоперация 13 марта 2024, 08:28 Путин заявил, что Украина отправляла солдат в Крынки на убой Путин: Украина отправляла своих людей на убой в Крынки РИА «Новости»

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Командование украинской армии в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области отправляло военнослужащих на убой. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

«Они туда своих людей бросали просто как в мясорубку и все. Там они в последнее время босиком бегали уже, в прямом смысле. Пытались туда забросить боеприпасы беспилотниками, скоростными лодками. Просто людей на убой отправляли», — сказал он.

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Путин отметил, что спрашивал у начальника Генштаба Валерия Герасимова его мнение о решениях командования ВСУ.

«Говорит, что политическое руководство Украины из своих соображений хотело прорвать нашу оборону, чтобы на международных встречах красиво это подать. Команду дали, нижестоящие начальники выдают дальше автоматом», — добавил глава государства.

По словам президента, попавшие в плен украинские военные признавались, что даже не осознавали тяжесть своего положения в бою.

«Туда закидывали новые подразделения и говорили, что там есть устойчивая оборона. Но они попасть-то на левый берег не смогли», — добавил Путин.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в районе Крынок остались не более 20-30 украинских солдат.