Спецоперация 29 июля 2023, 23:35 Путин заявил, что не считает своим делом управление войсками Президент Путин заявил, что в курсе ситуации в зоне проведения СВО РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что не считает своим делом управление войсками. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляцию вели в Telegram-канале Кремля.

«Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно и даже вредно», — отметил президент.

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Путин заявил о невозможности получения данных с передовой ежечасно, потому что военные пользуются только специальными средствами связи. Несмотря на это, глава государства несколько раз в сутки связывается с руководством Минобороны или контактными подразделениями, чтобы узнать обстановку в зоне СВО.

Также Путин сообщил о готовности России противостоять Североатлантическому альянсу в случае необходимости. Он выразил уверенность, что никто не хочет столкновения РФ и НАТО, но если это произойдет — Москва готова к любому сценарию.