Путин заявил, что количество украинского зерна не влияет на мировой рынок

Количество зерна на Украине не влияет на мировые рынки, заявил президент России во время переговоров с главой Индонезии Джоко Видодо. Путина процитировало РИА «Новости».

Ситуация на Украине и экспорт зерна и удобрений стали главными темами встречи.

«По нашим данным, там пять миллионов тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки», — сообщил глава Российской Федерации, комментируя ситуацию с украинским зерном.

По словам Путина, Россия не препятствует вывозу украинского зерна, «никто не мешает им разминировать порты».

Президент добавил, что украинское зерно можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.

Первое торговое судно, груженное семью тысячами тонн зерна, вышло из порта в Бердянске сегодня. Оно доставит продукцию в дружественные страны. Разминированием порта занимались инженеры Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Корабли и катера этой же базы будут обеспечивать безопасность сухогруза.