Путин встретится с Шойгу в понедельник

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Шойгу выступит перед главой государства с докладом.

«Эту встречу мы покажем, но другие совещания в понедельник носят закрытый характер», — сказал Песков.

Также помощник Путина сообщил, что специальная операция по защите народа Донбасса продвигается в соответствии с имеющимся планом и корректировками.

Ранее Песков заявил, что конфликт в Донбассе остановится в течение суток, если власти Украины отдадут приказ своим войскам сложить оружие.