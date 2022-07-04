04 июля 2022, 12:46
Путин встретится с Шойгу в понедельник
Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил о встрече Путина и Шойгу в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Шойгу выступит перед главой государства с докладом.
«Эту встречу мы покажем, но другие совещания в понедельник носят закрытый характер», — сказал Песков.
Также помощник Путина сообщил, что специальная операция по защите народа Донбасса продвигается в соответствии с имеющимся планом и корректировками.
Ранее Песков заявил, что конфликт в Донбассе остановится в течение суток, если власти Украины отдадут приказ своим войскам сложить оружие.