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    04 июля 2022, 12:46

    Путин встретится с Шойгу в понедельник

    Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил о встрече Путина и Шойгу в понедельник

    Максим Зинкин

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Шойгу выступит перед главой государства с докладом.

    «Эту встречу мы покажем, но другие совещания в понедельник носят закрытый характер», — сказал Песков.

    Также помощник Путина сообщил, что специальная операция по защите народа Донбасса продвигается в соответствии с имеющимся планом и корректировками.

    Ранее Песков заявил, что конфликт в Донбассе остановится в течение суток, если власти Украины отдадут приказ своим войскам сложить оружие.