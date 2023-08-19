Спецоперация 19 августа 2023, 04:33 Путин встретился с командованием группировки спецоперации Президент Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщил ТАСС.

Глава государства провел совещание с командующими отделениями, действующими на разных направлениях спецоперации.

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С докладом о ходе боевых действий выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов, а также высшие офицеры группировки.

«Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицером группировки», — заявили в Кремле.

Путин не в первый раз посетил штаб специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Там он записывал новогоднее обращение к россиянам 31 декабря 2022 года. В последний раз в штаб президент России приезжал в марте. Оттуда он в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина отправился в Мариуполь.

Как признавался заместитель председателя правительства, визит президента стал для него неожиданностью. Хуснуллин пояснил, что находился недалеко от города, когда получил звонок от главы государства, который попросил его приехать в Мариуполь, чтобы показать ход восстановления города. Вице-премьер отметил, что вся поездка была экспромтом.